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Kocaeli'de otomobil şarampole devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 21:49 | Son Güncelleme

Gebze ilçesinde, 20 metre yükseklikten alttaki caddeye düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi 608/5 Sokak'ta Feyza T. idaresindeki 20 BFJ 53 plakalı otomobil, bayır aşağı inerken kontrolden çıkarak park halindeki 41 YG 800 plakalı otomobile çarptı, ardından 20 metre yükseklikten İstanbul Caddesi'ne düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazayı sıyrıklarla atlatırken, yanında bulunan 12 yaşındaki oğlu Y.T. kazadan yara almadan kurtuldu. Sağlık ekipleri Feyza T'yi Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, otomobilin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin caddeye düşmesi, kaldırımda yürüyen 2 çocuğun panik yaşaması, çevredeki vatandaşların aracın yanına gelerek yardım etmesi yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gebze Kaza Kocaeli

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