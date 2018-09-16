Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Volkan K'nin kullandığı 41 DP 975 plakalı otomobil, Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kaçar'a (55) çarptı.
Kaçar, kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Volkan K. hafif yaralandı.
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Volkan K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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