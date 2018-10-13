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Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 14:05 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yolu karşısına geçmek isteyen Hasan Dalkılıç (43) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Nabi YAZICI/DİLOVASI(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yolu karşısına geçmek isteyen Hasan Dalkılıç (43) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza D-100 Karayolu Yunus Emre Mahallesi mevkiinde dün gece saatlerinde meydan geldi. D-100 Karayolu'nda karşıya geçmeye çalışan Hasan Dalkılıç'a, İstanbul istikametine giden M.D. yönetimindeki 34 GN 6139 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Dalkılıç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.
Dalkılıç'ın cesedi, otopsi için hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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