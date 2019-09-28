Kocaeli'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ahmet Karabulut'un kullandığı 41 UF 564 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamete giden Ali Akkuş idaresindeki 34 FT 2614 otomobil, D-100 kara yolu Topçular Köprüsü'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İstanbul yönünde tek şeritten sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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