HABER

Kocaeli'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 12:52 | Son Güncelleme

Kocaeli'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Leyla Ş'nin kullandığı 34 GB 8862 plakalı otomobille Yunus K. yönetimindeki 41 HL 812 plakalı hafif ticari araç, Akmeşe Yolu Caddesi ile Sadun Atığ Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücü Leyla Ş. ile araçlardaki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Endişe yaratan görüntü! Çok tartışılacak iddiaEndişe yaratan görüntü! Çok tartışılacak iddia
AK Parti'li kadınlardan ihtiyaç sahibi öğrenciler için satışAK Parti'li kadınlardan ihtiyaç sahibi öğrenciler için satış
Sıla, Bodrum'da Emine Bulut için söylediSıla, Bodrum'da Emine Bulut için söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 yaralı Kocaeli trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

G.Saray, Falcao'nun İstanbul'a geliş saatini duyurdu!

G.Saray, Falcao'nun İstanbul'a geliş saatini duyurdu!

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Maltepe'de iş yeri alev alev yandı

Maltepe'de iş yeri alev alev yandı

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Bir kişi yaralandı

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Bir kişi yaralandı

Eşi 'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.