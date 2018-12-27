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Kocaeli'de özel hastaneden ilaç hırsızlığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 16:05 | Son Güncelleme

Kocaeli'de özel hastaneden ilaç hırsızlığı iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde onkoloji hastalarının kullandığı ilaçları özel bir hastaneden dışarı çıkararak sattıkları iddiasıyla ikisi eczane teknikeri olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, özel hastanenin yöneticisi, onkoloji hastalarının kullanmış olduğu ilaçların hastaneden çıkarılarak satıldığını ihbar etti. Bunun üzerine Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından hastanede eczane teknikeri olan A.K, İ.O. ve K.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Hastanede eczane teknikeri olan A.K'nin onkoloji hastalarının kullandığı ilaçları, fizik tedavi hastalarının sürücülüğünü yapan İ.O'ya vererek hastaneden çıkardığı, daha sonra ilaçları yine eczane teknikerliği yapan K.T'ye vererek satışını sağladıkları belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
ilaç hırsızlığı Kocaeli

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