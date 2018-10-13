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Kocaeli'de palet imalathanesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 04:48 | Son Güncelleme

Kocaeli'de palet imalathanesinde yangın

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde palet imalathanesinin depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi'ndeki bir palet imalathanesinin depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Darıca ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Yangın nedeniyle imalathanede hasar meydana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
palet imalathanesi yangın

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