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Kocaeli'de patlamamış top mermisi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 23:10 | Son Güncelleme

Kocaeli'de patlamamış top mermisi bulundu

Kocaeli'de patlamamış top mermisi bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, patlamamış top mermisi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinin yanında top mermisi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanlarına haber verdi.

Uzman ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından, mermi imha edilmek üzere vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yaklaşık 80 santimetre uzunluğundaki top mermisinin hangi döneme ait olduğunun tespit edilemediği belirtildi.

Kocaeli'de patlamamış top mermisi bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Gölcük Kocaeli top mermisi

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