Kocaeli’de pikapla çarpışan motosikletli genç öldü

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde pikapla çarpışan 16 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Kaza, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi D130 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. (58) idaresindeki 41 K 8822 plakalı pikap ile M.A.G. (16) yönetimindeki plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.A.G. ile beraberindeki M.A.K. (16) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan M.A.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



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