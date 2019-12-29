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  4. Kocaeli'de piyasaya sahte banknot sürdükleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'de piyasaya sahte banknot sürdükleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 21:26 | Son Güncelleme

Kocaeli'de piyasaya sahte banknot sürdükleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de piyasaya sahte banknot sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Derince ve Körfez ilçelerinde bazı kişilerin sahte banknotla alışveriş yaptığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İnceleme sonucunda şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, piyasaya sahte banknot sürmeye hazırlandıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 8 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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sahte para

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