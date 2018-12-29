Kocaeli'de pizza dükkanına silahlı saldırı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, gece saatlerinde bir pizza dükkanına tabancayla ateş açıldı.

Olay, gece saatlerinde, Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir pizza dükkanına kimliği belirlsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. 4 mermi, kapalı olan iş yerinin camlarına isabet etti. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, camlardaki kurşun deliklerini görünce polise haber verdi.

Gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme aldı, şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

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