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Kocaeli'de PKK operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 13:08 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına  alındı.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen Y.E., E.Ö., D.K., F.T., M.Ö., M.B. ve N.D.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda Y.E., E.Ö., D.K., F.T. ve M.Ö. gözaltına alındı. M.B. ve N.D.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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