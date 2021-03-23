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Kocaeli’de PKK/KCK operasyonunda 3 kişi tutuklandı

23.03.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de düzenlenen PKK/KCK operasyonunda terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 kişiden 3’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de PKK/KCK terör örgütleriyle bağlantılı olduğu, terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen şüpheli şahısların yakalanması için polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Kocaeli’de düzenlenen PKK/KCK operasyonunda terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 kişiden 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de PKK/KCK terör örgütleriyle bağlantılı olduğu, terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen şüpheli şahısların yakalanması için polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda HDP’nin eski ve yeni yöneticilerinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 42 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirilmiştir.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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