Kocaeli’de PKK/KCK’nın cezaevleri koordinasyonuna operasyon: 12 gözaltı

Kocaeli merkezli 9 ilde PKK/KCK terör örgütünün cezaevleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre PKK/KCK terör örgütünün cezaevleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda terör örgütü yapılanmasında bulunduğu belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınarak Kocaeli’ne getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.