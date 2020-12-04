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  4. Kocaeli’de PKK/KCK’nın cezaevleri koordinasyonuna operasyon: 12 gözaltı

Kocaeli’de PKK/KCK’nın cezaevleri koordinasyonuna operasyon: 12 gözaltı

04.12.2020 12:43 | Son Güncelleme:
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Kocaeli merkezli 9 ilde PKK/KCK terör örgütünün cezaevleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre PKK/KCK terör örgütünün cezaevleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kocaeli merkezli 9 ilde PKK/KCK terör örgütünün cezaevleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre PKK/KCK terör örgütünün cezaevleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda terör örgütü yapılanmasında bulunduğu belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınarak Kocaeli’ne getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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