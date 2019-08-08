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Kocaeli'de polis pazaryerinde yankesicilik tatbikatı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:26 | Son Güncelleme

Kocaeli'de polis pazaryerinde yankesicilik tatbikatı yaptı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla pazar yerinde yapılan yankesicilik ve kapkaç tatbikatı gerçeği aratmadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Yeri'nde, suçluların kısa sürede yakalanmasını sağlamak ve vatandaşları yankesicilik ve kapkaç konusunda bilgilendirmek amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği kadın polis, bebek arabasıyla pazar yerinde alışveriş yaparken, diğer kadın polis arabada asılı duran çantasını yankesicilik yöntemiyle alarak olay yerinden uzaklaştı.

Kadının bağırması üzerine alanda görev yapan polis ekipleri, kısa süre sonra yankesiciyi yakalayarak çantayı sahibine teslim etti. Ekipler, senaryo gereği çantası çalınan kadına broşür vererek, yankesici ve kapkaççılara karşı uyarılarda bulundu.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, daha sonra pazarda vatandaşlara "Polisiniz uyarıyor. Pazar yerlerinde hırsızlara karşı dikkat." başlıklı broşürleri dağıttı.

Polisler, özellikle kadınların pazarda alışveriş yaparken çantalarını açık bırakmamaları, yanlarında ziynet eşyası ve fazla para bulundurmamaları, bebek ve pazar arabalarına çantalarını asmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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kapkaç polis tatbikat Yamkesici

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