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Kocaeli'de polise mukavemete tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:08 | Son Güncelleme

Yunus polisinin, kimlik sorgusu yapmak istediği kişinin yumruk atması sonucu burnundan yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kimlik sorgusu yapmak isteyen polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde dün devriye gezen yunus polisinin, kimlik sorgusu yapmak istediği kişinin yumruk atması sonucu burnundan yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden İslam B, Mustafa P. ve Yusuf P. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli Vedat B, tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
mukavemet Polise

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