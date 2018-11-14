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Kocaeli'de polise teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 19:42 | Son Güncelleme

Kocaeli'de polise teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kişiyi öldürdüğünü belirterek emniyete teslim olan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 11 Kasım'da, Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi'nde, Oğuzhan Tatar'ı tabancayla öldürdüğünü belirten Ö.C.B. (20), polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan polis, olaya karıştıkları değerlendirilen şüpheliler T.T. (22) ve S.Ç'nin (21) yakalanması için çalışma başlattı.

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- Olay

Geçen pazar günü, Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi'ndeki çocuk parkının yanında Oğuzhan Tatar (29) ile bir grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir şahıs, tabancayla Tatar'a ateş etmişti.

Polis ekiplerinin, olay yerinden 80 metre uzaklıktaki bahçe duvarının altında hareketsiz yatarken bulduğu Tatar'ın, sırtından ve vücudunun çeşitli yerlerinden adlığı kurşun yaraları sonucu öldüğü tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gebze Kocaeli

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