Kocaeli’de protestolar yasaklandı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Valiliği tarafından kentte, Barış Pınarı Harekatı’na yönelik gerçekleştirilebilecek protesto eylemleri yasaklandı.

Kocaeli Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek amacıyla gerçekleştirilebilecek eylemlerin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’na yönelik protesto amaçlı sivil toplum kuruluşları, şahıs, gruplar tarafından eylem/etkinliklerin düzenlenebileceği ve bu sebeple karşıt grupların karşı karşıya gelmesi neticesinde müessif olayların yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin bozulacağına yönelik ciddi duyumların alınması sebebiyle, sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların düzenleyeceği gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetler ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar hariç olmak üzere; Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, vb. eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Kocaeli il sınırları içerisinde 10/10/2019 günü saat 00.01’den 24/10/2019 günü saat 00.00’a kadar (15) gün süre ile Valilik Makamı’nın 09/10/2019 tarih ve 2227 sayılı Olur Emri ile yasaklanmıştır."

