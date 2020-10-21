Kocaeli’de Roma dönemine ait Kybele sunağı ele geçirildi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde koruma altındaki mağarada kaçak kazı yaparak buldukları Roma dönemine sunak heykelini satmaya çalışan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Ele geçirilen heykel müze yetkililerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Kandıra ilçesindeki 1. derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alınan mağarada izinsiz kaçak kazı yapan şahıslar, Roma dönemine ait üzerinde kadın ve aslan figürü bulunan heykel buldu. Buldukları heykeli alarak mağaradan ayrılan şahısların heykeli satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı. Yapılan takip sonucu tarihi eser kaçakçısının kimliğini tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda M.Ö. isimli şüpheli, satmaya çalıştığı Roma dönemine ait heykel ile gözaltına alındı. Ele geçirilen heykelin Kybele sunağı olduğu belirlendi.

Heykel müze müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

