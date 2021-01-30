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Kocaeli’de rüşvet alan polisler tutuklandı

30.01.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 1 komiser, 5 polis memuru ve 1 avukat, rüşvet alıp verdikleri gerekçesiyle tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, taraflardan menfaat temin ettikleri iddia edilen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları ve bu menfaat teminine aracılık ettikleri iddia edilen avukatlar hakkında soruşturma başlattı.

Kocaeli Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 1 komiser, 5 polis memuru ve 1 avukat, rüşvet alıp verdikleri gerekçesiyle tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, taraflardan menfaat temin ettikleri iddia edilen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları ve bu menfaat teminine aracılık ettikleri iddia edilen avukatlar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 27 Ocak tarihinde yapılan operasyonla birlikte aralarında 1 komiserin de bulunduğu 5 polis memuru ve 1 avukat gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, çıkarıldıkları Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, “Rüşvet alıp vermek ve nüfuz ticareti kullanma” suçlarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.
Öte yandan operasyonun ardından yaşanan tartışmalar ile ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar sırasında, taraflardan menfaat temin ettikleri iddia edilen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları ve bu menfaat teminine aracılık ettikleri iddia edilen avukatlar hakkında soruşturma başlatıldığı, 27.01.2021 günü düzenlenen operasyonla aralarında bir komiserin bulunduğu beş polis memuru ve bir avukatın göz altına alındığı, toplam yedi şüphelinin 29.01.2021 günü sevk edildikleri Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ’Rüşvet Alıp Vermek ve Nüfuz Ticareti Kullanma" suçları nedeniyle tutuklandıkları, soruşturmada bir kısım şüphelilerin avukatı olduğu anlaşılan Avukat Burak Uluköylü’nün 29.01.2021 tarihinde sosyal medyadaki hesabından paylaşımda ’’Hırsızın lafına göre hırsızdan rüşvet alıp, hırsızı tutuklamayıp serbest bıraktığı iddia edilen savcı-hakim nerede? Rüşvet veren hırsız nerede? Yere batsın sizin düzeniniz, yıkılsın sizin saraylarınız’ şeklinde paylaşımda bulunduğu, ayrıca bir internet sitesinde bu paylaşımın haber yapıldığı anlaşılmış olmakla, Gebze Adliyesinde görev yapan hakim ve cumhuriyet savcıları hakkında rüşvet aldıkları, rüşvet almak suretiyle kişileri tutuklayıp ya da serbest bıraktıkları ithamı ile birden fazla kamu görevlisine hakaret eden Avukat Burak Uluköylü ile paylaşımı haber yapmak suretiyle sitesinde paylaşan sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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