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Kocaeli'de şafak vakti DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 08:42 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Kocaeli'de şafak vakti DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi şafak baskınlarıyla gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyette bulundukları tespit edilen, İzmit, Darıca, Derince, Dilovası ilçelerinde yaşayan H.D., C.U., M.D., M.H.Ş., E.T., S.G. ve B.Ş., yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ele geçirildi. 7 şüphelinin sorgusu, Terörle Müacedele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

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Kocaeli'de şafak vakti DEAŞ operasyonu: 7 gözaltıKocaeli'de şafak vakti DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

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