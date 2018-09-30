Kocaeli'de sağanak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı köylerde yollar sular altında kaldı.
Sağanak nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Kandıra Sanayi Sitesi'nin girişi sular altında kalırken, Pınarlı Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.
Lokmanlı Mahallesi'nde bir ahırdaki saman balyaları da yağmur suyunda sürüklendi.
İlçedeki Kumcağız, Kanlıdere ve Lokmanlı derelerinin taşması üzerine polis ve jandarma ekipleri derelerin geçtiği köprüleri trafiğe kapattı.
İtfaiye, AFAD ve belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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