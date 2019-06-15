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Kocaeli'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 15:30 | Son Güncelleme

Darıca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ye iş yerlerini su bastı

Kocaeli'de sağanak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar sular altında kaldı.

Sağanak nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına sığınarak korunmaya çalıştı.

İtfaiye ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekipleri bölgede su tahliye çalışmaları başlattı.

Kocaeli'de sağanak

Kocaeli'de sağanak

Kocaeli'de sağanak

Kocaeli'de sağanak

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Anahtar Kelimeler:
Darıca Kocaeli sağanak

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