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Kocaeli'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 17:06 | Son Güncelleme

Darıca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir depodan yaralı olarak kurtarılan 36 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli'de sağanak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sağanak nedeniyle bir depodan yaralı olarak kurtarılan 2 kadından biri yaşamını yitirdi.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar sular altında kaldı.

Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak'taki bir marketin deposunda boğulma tehlikesi geçiren ve mahsur kalan 2 kadın çalışan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 36 yaşındaki Elif U, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Darıca Kocaeli sağanak

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