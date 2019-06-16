Kocaeli'de sağanak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İzmit ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde toprak yığınlarında kayma meydana geldi.

Şantiyenin Tepeköy Mahallesi kesiminde kayan toprak, Turan Güneş Caddesi'nde çamur birikintisine neden oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle müdahale edilerek yolun kapanan bölümü temizlendi.

Tepeköy Muhtarı Celalettin İçöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun sağanak sonrası şantiyedeki hafriyatın caddeye akmasıyla mağduriyet yaşandığını belirterek, evine su giren mahalleliler bulunduğunu kaydetti.

Mahallelilerden Ayhan Tümsekli, yağış başladığı sırada bahçede olduğunu, yağışın ardından bahçeye ve evlerine çamur dolduğunu anlattı.

Tümsekli, "Oraya yığılan bir toprak yığını var. Oradan su kendine yol bulup sel şeklinde geliyor. Yol da kapandı. Sel geldiğinde beni burada düşürüyordu. Evin içerisinde 3 kişi uğraşarak bu kadar engelleyebildik. Maddi hasar önemli değil ama biz gece uyurken bu olsaydı ne olacaktı?" şeklinde konuştu.

