HABER

Kocaeli'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 12:39 | Son Güncelleme

İzmit ilçesinde üzerine ağaç devrilen 4 otomobilde hasar meydana geldi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleye doğru başlayan sağanak, özellikle il merkezinde etkili oldu.

Aniden bastıran sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yolda yürümekte, sürücüler de su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İzmit Tren Garı'nın karşısındaki otoparkta park halinde bulunan 4 otomobilin üzerine, içlerinde kimsenin bulunmadığı sırada, gövdesi ortadan ikiye ayrılan dut ağacı devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen ağaç itfaiye ekiplerince parçalanarak kaldırılırken, araçlarda hafif çaplı hasar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentteki yağışlı hava gece saatlerine kadar devam edecek.

PARTNERÜnlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!Ünlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!
(Özel) Okula gidemeyen 8 yaşındaki Azeri kızı, yardım bekliyor(Özel) Okula gidemeyen 8 yaşındaki Azeri kızı, yardım bekliyor
Kaçırılan denizcinin kardeşi: “Bir umut içerisinde bekliyoruz”Kaçırılan denizcinin kardeşi: “Bir umut içerisinde bekliyoruz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ağaç devrilmesi sağanak

En Çok Okunan Haberler

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika YKS 2019 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

ÖSYM açıkladı! Erişime açıldı

Kurbanlık hayvan için 'HAYSAG' mobil uygulaması

Kurbanlık hayvanlarla ilgili tüm bilgiler cebinizde olacak

Beşiktaş'taki kazada öldüğü sanılan Hiranur 37 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Öldüğü sanılan Hiranur 37 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Hakkari'de terörist mezarı kimlik tespiti için açıldı

Hakkari'de terörist mezarı kimlik tespiti için açıldı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

DEAŞ'lı kadınların yolculuğu deşifre oldu! Fransa'dan pikapla yola çıkmışlar

DEAŞ'lı kadınların yolculuğu deşifre oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.