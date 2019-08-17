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Kocaeli'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:43 | Son Güncelleme

İzmit, Gebze, Körfez ve Dilovası ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle D-100 kara yolu ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, bazı iş yerlerini su bastı

KOCAELİ - Kocaeli'deki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İzmit, Gebze ve Körfez ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun şehir merkezinden geçen kesimi ile yan yollarda, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

Yağmurun zaman zaman şiddetini artırdığı Dilovası ilçesinin bazı kesimlerinde dolu yağdı.

Kuvvetli yağış nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yeri tentelerinin altına sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

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Kocaeli su baskını yağış

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