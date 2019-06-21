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Kocaeli'de sağanak ve fırtına etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 23:20 | Son Güncelleme

Kocaeli'de sağanak ve fırtına etkili oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Gölcük ilçesinde yağmurla başlayan fırtına nedeniyle Anıtpark'taki bir ağaç, gövdesinden ikiye ayrılarak devrildi.

Belediye ekipleri devrilen ağacı keserek, yerinden kaldırdı.

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ağaç devrilmesi fırtına

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