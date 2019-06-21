Kocaeli'de sağanak ve fırtına etkili oldu

KOCAEL\u0130 (AA) - Kocaeli'de sa\u011fanak ve f\u0131rt\u0131na hayat\u0131 olumsuz etkiledi.\nG\u00f6lc\u00fck il\u00e7esinde ya\u011fmurla ba\u015flayan f\u0131rt\u0131na nedeniyle An\u0131tpark'taki bir a\u011fa\u00e7, g\u00f6vdesinden ikiye ayr\u0131larak devrildi.\nBelediye ekipleri devrilen a\u011fac\u0131 keserek, yerinden kald\u0131rd\u0131.PARTNERYata\u011f\u0131n\u0131n \u00fczerinde g\u00f6r\u00fcnce neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131! \u0130\u015fte terk edilen canl\u0131n\u0131n son haliMinik Leyla, bulunmadan 6-7 g\u00fcn \u00f6nce hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fTBMM Ba\u015fkan\u0131 \u015eentop: \u201cTarihin belirlenece\u011fi bir d\u00f6nemden ge\u00e7iyoruz\u201d
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