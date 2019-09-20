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Kocaeli’de sağanak yağış etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’de beklenen sağanak yağış, il genelinde etkili olmaya başladı.

Kocaeli’de beklenen sağanak yağış, il genelinde etkili olmaya başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Marmara Bölgesi’nin doğusunda beklenen sağanak, Kocaeli’de etkili oldu. İzmit, Gölcük, Karamürsel, Gebze, Derince, Körfez, Dilovası, Çayırova ve Darıca ilçelerinde başlayan kısa süreli sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar, ıslanmamak için şemsiyeleri ile korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için saçak altlarına sığındı. İzmit kent merkezinde etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş ise ıslanmamak için koştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yapılan kuvvetli yağış uyarısı nedeniyle su yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

Meteoroloji vatandaşları tedbir almaları konusunda uyardı
Kocaeli genelinde kuvvetli sağanak yağışın gece saatlerine kadar etkili olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Kocaeli, Sakarya ve Düzce için kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması konusunda uyarıların yapıldığı açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Kocaeli’de sağanak yağış etkili oluyor

Kocaeli’de sağanak yağış etkili oluyor

Kocaeli’de sağanak yağış etkili oluyor

Kocaeli’de sağanak yağış etkili oluyor

Kocaeli’de sağanak yağış etkili oluyor

Kocaeli’de sağanak yağış etkili oluyor

Kocaeli’de sağanak yağış etkili oluyor

Kocaeli’de sağanak yağış etkili oluyor

Kocaeli’de sağanak yağış etkili oluyor

Kocaeli’de sağanak yağış etkili oluyor

Kocaeli’de sağanak yağış etkili oluyor

Kocaeli’de sağanak yağış etkili oluyor

Kocaeli’de sağanak yağış etkili oluyor

Kocaeli’de sağanak yağış etkili oluyor

Kocaeli’de sağanak yağış etkili oluyor
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