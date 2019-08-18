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Kocaeli'de "sahte deterjan" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

Başiskele ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 556,5 kilogram sahte sıvı ve toz deterjan ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir depoya düzenlenen operasyonda, tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş çeşitli ağırlıklarda 61 paket sahte sıvı ve toz deterjana el konuldu.

Başiskele ilçesi Gölcük kara yolu üzerinde yağış sonrası meydana gelen köpüklenme olayıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucunda köpüklenmenin yola dökülen deterjan maddesinden kaynaklandığını belirleyen ekipler, teknik takip sonrası olaya neden olan deterjan imalathanesini tespit etti.

Tespit edilen depo ve araçta yapılan aramalarda, taklit olduğu değerlendirilen, ünlü firmalara ait marka tescilli ve logolu ürünlerden 2, 5, 7 ve 10'ar kilogramlık 61 pakette toplam 556,5 kilogram toz ve sıvı deterjan ile yumuşatıcı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Y.B, Y.M. ve R.K, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'dan getirilen ünlü firmalara ait marka tescilli toz çamaşır deterjanları ve yumuşatıcılarına farklı maddeler katıldığı ve taklit üretim yapılarak piyasaya sürüldüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başiskele Kocaeli operasyon sahte deterjan

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