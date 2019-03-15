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Kocaeli’de sahte para operasyonunda 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 19:48 | Son Güncelleme

Kocaeli’de çok sayıda iş yerini sahte para ile dolandırdığı iddia edilen üç kişiden 2’si mahkemece tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli genelinde son bir ay çerisinde 9 iş yerinin sahte para ile dolandırıldığını tespit eden Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’de sahte para operasyonunda 2 tutuklama

Kocaeli’de çok sayıda iş yerini sahte para ile dolandırdığı iddia edilen üç kişiden 2’si mahkemece tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli genelinde son bir ay çerisinde 9 iş yerinin sahte para ile dolandırıldığını tespit eden Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde zanlıların kullandıkları araç tespit edildi. Şahısların içinde olduğu aracın Kartepe ilçesi Köseköy mevkiinde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda durdurulan araç içerisinde olan A.K., M.S. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramalarda farklı seri numaralarda çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen 100 TL’lik banknotlar ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan A.K. ve M.S.’nin tutuklanmasına karar verilirken, S.A. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli’de sahte para operasyonunda 2 tutuklama

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