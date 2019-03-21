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Kocaeli'de sanayi sitesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 23:11 | Son Güncelleme

Köseköy Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı - Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köseköy Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı olarak kurtarılan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

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Kocaeli Köseköy sanayi yangın

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