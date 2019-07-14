Kocaeli'de şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Bu tür demokrasiye indirilecek darbeleri milletimizin asla kabul etmeyeceğini 15 Temmuz günü bir kez daha Türk milleti bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu oldukça önemlidir ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir kez daha karşılık bulmuştur." dedi.

Aksoy, Kartepe ilçesindeki bir otelde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Aksoy, bugün şehit aileleri ve gazilerle olmak üzere kentin bütün dinamiklerinin bir araya geldiğini söyledi.

Şehit ailelerini ve gazileri hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Aksoy, "En değerlileri olan canlarını toprağa vermiş olduğunu hiçbir zaman unutmamak için onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz gecesine baktığımızda gelişen ve büyüyen ülkemizin önünü kesmek üzere hain bir darbe teşebbüsünde bulunuldu. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı demokrasiye sahip çıkma adına çağrısına bütün milletimiz karşılık verdi ve demokrasi nöbetini tutmaya başladı." diye konuştu.