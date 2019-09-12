HABER

Kocaeli'de sendika başkanına darp anı kameraya yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Kocaeli'de sendika başkanına darp anı kameraya yansıdı

KOCAELİ (AA) - Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar'ın, İzmit ilçesinde 2 kişi tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hasta ziyaretinde bulunduktan sonra hastanenin bahçesinde park ettiği otomobiline giden Bayraktar'ın yanında bulunan arkadaşı, bir kişiyle omuz omuza çarpıştı.

İkili arasında yaşanan kısa süreli tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan Bayraktar, bu sırada yumruk darbesiyle yere yıkıldı. Kavgaya karışan bir kişi de Bayraktar'a vurmaya çalıştı.

Burnu kırılan Bayraktar, hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından ardından kaçan 2 şüpheli, daha sonra polis ekiplerince yakalandı. İfadesi alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavga anı ile 2 şüphelinin olay yerinden hızla koşarak ayrılması ve çevredeki kadın ve çocukların kaçması yer alıyor.

Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum
Geleneksel ok ve yay ile balık avlıyorGeleneksel ok ve yay ile balık avlıyor
12 Eylül 1980 darbesi nasıl yapıldı?12 Eylül 1980 darbesi nasıl yapıldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp güvenlik kamerası Kocaeli lastik iş saldırı Yusuf Bayraktar

En Çok Okunan Haberler

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Türkiye'nin ilk firmasıydı! Devrine resmen izin verildi

Türkiye'nin ilk firmasıydı! Devrine resmen izin verildi

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FSM Köprüsü'nden atlayarak intihar etti!

Deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulundu!

12 Eylül darbesi nasıl gerçekleşti! 12 Eylül 1980 darbesinin etkileri neler oldu?

12 Eylül 1980 darbesi nasıl yapıldı?

Şanlıurfa Akçakale'de helikopter hareketliliği

Sınırda helikopter hareketliliği

Son dakika! MİT ve emniyetten ortak operasyon! Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Son dakika... İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Günlük burç yorumları 12 Eylül Perşembe - Mars ve Jüpiter arasında gerilim!

Mars ve Jüpiter arasında gerilim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.