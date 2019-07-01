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Kocaeli'de silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 18:52 | Son Güncelleme

Silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında M.G'nin silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, Hereke Mahallesi'nde takibe aldıkları M.G'nin kulladığı hafif ticari aracı durdurdu.

Operasyonda, şüphelinin üst ve aracında dedektör köpek "Ateş"le yapılan aramada 7,65 milimetre çapında 3 tabanca, 19 sentetik uyuşturucu hap ile 2 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Şüphelinin Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 71 sentetik uyuşturucu hap ve alüminyum folyoya sarılı 2'şer gramlık paketler halinde skunk maddesi bulundu.

Gözaltına alınan M.G'nin jandarmadaki işlemleri sırasında birkaç yıldır sahte kimlik kullandığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edilen M.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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