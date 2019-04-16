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Kocaeli'de silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 00:07 | Son Güncelleme

Kocaeli'de silahla yaralama

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yarımca Atalar Mahallesi Sahil Caddesi’nde, arkadaş olduğu öğrenilen O.A. ve O.G arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A. tabancayla ateş ederek O.G'yi yaraladı. O.A. daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağına iki kurşun isabet eden yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan O.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli O.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Körfez silahla yaralama

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