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Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 03:48 | Son Güncelleme

Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde "yol vermeme" nedeniyle çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Menderes Caddesi ile 114 Sokak'ın kesiştiği yerde iki otomobilin sürücüleri arasında yol vermeme yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda pompalı tüfekle yaralan Şahin T, çevredekilerin haber vermesi üzerine Çayırova ilçesinde özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı Şahin T, burada yapılan müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, bir iş yerinin camına isabet eden pompalı tüfek saçması hasara neden oldu.

Polis, kavganın ardından kaçan ve kimliği henüz belirlenemeyen diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
1 yaralı Silahlı kavga

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