Kocaeli'de silahlı kavga

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de toplu yemek alımı ihalesine katılan firma sahipleri arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda düzenlenen toplu yemek alımı ihalesine giren taraflar arasında teklif verilmesinin ardından henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, firma sahibi Orhan A. (44) otomobiline bindiği sırada, ismi henüz öğrenilemeyen başka bir firmanın sahibi tarafından silahla bacağından vuruldu.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan Orhan A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren şüphelinin, bir süredir Orhan A'yıi ihaleye girmemesi yönünde tehdit ettiği öne sürüldü.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

