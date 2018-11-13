Kocaeli'de silahlı kavga: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir kahvehanede çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle açılan ateşle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir kahvehanede bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kahvehaneden çıkan Y.M, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle geri gelerek F.D'ye (30) ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar F.D'nin ayağı ile Ş.G'nin vücuduna isabet etti.

Kahvehanedekilerin müdahalesi üzerine Y.M. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 2 yaralı ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekibi kısa sürede Y.M'yi yakaladı.

Öte yandan, olay anı iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, elinde pompalı tüfekle kahvehaneye giren kişinin ateş etmesi ve oradakilerin şüpheliye müdahale etmeye çalıştıkları görülüyor.

