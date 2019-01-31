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Kocaeli'de silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:42 | Son Güncelleme

Kocaeli'de silahlı kavga: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi Kumlu Sokak'ta iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, iddiaya göre F.Ö. ve V.Ö, pompalı tüfekle Mecnun ve Müyesser T'yi yaraladı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kavganın, "kız meselesi" yüzünden çıktığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Silahlı kavga

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