Kocaeli'de silahlı kavga: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi 1449 Sokak'ta, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.
Taş, sopa ve pompalı tüfek kullanılan kavgada aynı aileden M.S.Ç, N.Ç. ve S.Ç. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Olayın çocuklar arasında yaşanan kavganın ardından çıktığı iddia edildi.
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