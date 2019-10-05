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Kocaeli’de silahlı kavga: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 22:34 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde semt pazarında 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada baba, oğul ve kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı.Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Efe Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde semt pazarında 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada baba, oğul ve kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı.
Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Efe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen V.Ç. ve Ali Y. arasında sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Şahıslar kahvehaneden çıkarak semt pazarının kurulu olduğu sokakta kavga etmeye devam etti. Kavga sırasında tabancasını çıkartan V.Ç., Ali Y., Ali Y.’nin oğlu Yasin Y. Ve kavgayı ayırmak isteyen Hulisi A.’yı ayağından vurdu.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler tarafından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından gözaltına alınan V.Ç. ise polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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