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Kocaeli'de silahlı saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 15:28 | Son Güncelleme

Gölcük ilçesinde bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, otomobilden silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi Özler Caddesi'nde bir arkadaşı ile sohbet eden Umut Duman (40), beyaz renkli bir otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Duman, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Gölcük silahlı saldırı

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