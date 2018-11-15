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Kocaeli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, seyir halindeki otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikametine giden Zafer Zengin'in kullandığı 34 LSN 46 plakalı otomobile, Derince Limanı mevkisinde başka bir araçtan ateş açıldı.

Araçta bulunan ve bacağından yaralanan Uğur Zengin, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zengin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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Derince Kocaeli otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

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