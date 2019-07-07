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Kocaeli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 20:35 | Son Güncelleme

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde bir mağazanın önünde arkadaşlarıyla oturan S.B'ye, yoldan geçen biri tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıyı, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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Kocaeli silahlı saldırı yaralı

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