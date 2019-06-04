HABER

Kocaeli’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 08:49 | Son Güncelleme

Kocaeli’de etkili olan gök gürültülü sağanak öncesinde gökyüzünü şimşekler aydınlattı.Kocaeli’de gök gürültü sağanak etkili oldu.

Kocaeli’de etkili olan gök gürültülü sağanak öncesinde gökyüzünü şimşekler aydınlattı.
Kocaeli’de gök gürültü sağanak etkili oldu. Gece saatlerinde etkili olan yağış öncesi şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler nedeniyle kent genelinde gece adeta gündüz oldu. İzmit genelinde etkili olan şimşekler, daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Yaklaşık yarım saat süren yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
Etkili olan yağmurda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kocaeli’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kocaeli’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kocaeli’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kocaeli’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kocaeli’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kocaeli’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kocaeli’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kocaeli’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kocaeli’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kocaeli’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kocaeli’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kocaeli’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kocaeli’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kocaeli’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kocaeli’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunan generalin Türkiye hamlesi elinde patladı!

Yunan generalin Türkiye hamlesi elinde patladı!

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

AK Parti'den YSK'ya İstanbul itirazı!

AK Parti'den YSK'ya İstanbul itirazı!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.