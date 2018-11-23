Kocaeli'de siren sistemi, ezan sistemine entegre edilecek

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ AFAD İl Müdürlüğü ile Kocaeli İl Müftülüğü tarafından geliştirilen projeyle siren sistemi, merkezi ezan sistemine entegre edilecek.

Kocaeli'de nüfusun ve yeni yerleşim yerlerinin sayısının artmasıyla yetersiz kaldığı düşünülen siren sistemi, merkezi ezan sistemi ile entegre edilecek. AFAD İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'nün geliştirdiği 'İkaz ve Alarm Sistemlerinin Merkezi Ezan Sistemine Entegre Edilmesi Projesi' iş birliği protokolü, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İl Müftüsü Yusuf Doğan ve AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul'un katılımıyla gerçekleşti. Vali Aksoy yaptığı konuşma, "Bu proje çok önemli. İlimizdeki siren sistemi kapasitesinin artırılması açısından çok değerli bir çalışma. Enerji kesintilerinde sistemin işlevselliğinin artırılması gerekiyor. Siren sistemi 3 ay içerisinde merkezi ezan sistemine entegre şekilde çalışacaktır" dedi.

Türkiye'de ilk defa uygulanacak ve Kocaeli'nin tümüne hizmet vermek üzere tasarlanan çalışma; Aselsan tecrübesiyle üretilen yazılımın telsiz sistemi aracılığıyla kentteki 10 bölge aktarıcısına monte edilmesini ve camilerden ikaz ve anons yapabilme imkanına kavuşulmasını içeriyor. Protokole göre, bölge aktarıcılarındaki cihazların montaj ve bakımları AFAD İl Müdürlüğü, camilerdeki cihazların çalışır halde tutulmasının sorumluluğu ise İl Müftülüğü sorumluluğunda olacak.

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