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Kocaeli'de siren ve ezan sistemi bütünleşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 21:37 | Son Güncelleme

Proje kapsamında Aselsan tecrübesiyle üretilen yazılım, telsiz sistemi aracılığıyla ildeki 10 bölge aktarıcısına monte edilecek, camilerden ikaz ve anons yapılabilecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında geliştirilen "İkaz ve Alarm Sistemlerinin Merkezi Ezan Sistemine Entegre Edilmesi" projesi kapsamında protokol imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli'de nüfusun ve yeni yerleşim yerlerinin artmasıyla yetersiz kaldığı düşünülen siren sisteminin, merkezi ezan sistemiyle entegre edilmek üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından "İkaz ve Alarm Sistemlerinin Merkezi Ezan Sistemine Entegre Edilmesi" projesi geliştirildi.

Türkiye'de ilk defa Kocaeli'de uygulanacak ve kentin tümüne hizmet vermek üzere tasarlanan proje, Aselsan tarafından üretilen yazılımın telsiz sisteminin 10 bölge aktarıcısına monte edilmesiyle camilerden ikaz, anons yapabilme imkanını sağlayacak.

Protokole göre, bölge aktarıcılarındaki cihazların montajı ve bakımlarını İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, camilerdeki cihazların çalışır halde tutulmasının sorumluluğu İl Müftülüğü tarafından sağlanacak.

Valilik makamında gerçekleşen protokol imza törenine Vali Hüseyin Aksoy, İl Müftüsü Yusuf Doğan ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salim Tekoğul katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Aksoy, projenin öneminden bahsederek, kentteki siren sistemi kapasitesinin arttırılması açısından çok değerli bir çalışma yapıldığını kaydetti.

Enerji kesintilerinde sistemin işlevselliğinin arttırılması gerektiğini ifade eden Aksoy, siren sisteminin 3 ay içerisinde merkezi ezan sistemine entegre şekilde çalışacağını bildirdi.

Konuşmanın ardından projenin iş birliği protokolü taraflar arasında imzalandı.

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Anahtar Kelimeler:
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