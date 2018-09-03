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Kocaeli'de sokak kedisine şiddet iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 19:54 | Son Güncelleme

İzmit'te vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanıklar bulunan sokak kedisinin bir bacağı kesildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vücudunun çeşitli yerleri yanık halde bulunan sahipsiz kedinin bir bacağı kesildi.

Edip Uran, 10 gün önce Yahyakaptan Mahallesi'nde oturduğu apartmanın bahçesinde yem ve su verdiği sahipsiz kedilerden birinin vücudunda yanıklar olduğunu fark etti.

Kediyi evine alıp iyileştirmeye çalışan Uran, yaralı kedinin durumunun ağırlaşması üzerine site yöneticisi Abdurrahman Subaşı'ya haber verdi. Subaşı da Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) ile irtibata geçerek kedinin bir veteriner kliniğine götürülmesini sağladı.

Veteriner hekim Selin Coştur Eroğlu tarafından müdahale edilen kedinin sol arka bacağı kesilirken, diğer yanık oluşan ve ödem toplayan bölgelerine pansuman yapıldı. Kedinin ilk müdahalesi 2,5 saat sürdü.

Kediyi bulan Edip Uran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 gün önce yaşadığı binanın bahçesinde su ve yemek verdiği kedilerden birinin vücudunda yanıklar olduğunu fark ettiğini belirterek, kediyi evine alıp tedavi etmeye çalıştığını söyledi.

Durumunun giderek kötüleşmesi üzerine site yöneticisinden yardım istediğini anlatan Uran, bunun trafoya girmeye benzemediğini, bir kişi tarafından bilinçli olarak yapılmış olabileceğini iddia etti.

Uran, tedavisinin tamamlanmasının ardından kedinin bakımını üstlenebileceğini ifade ederek, kediyi bu hale getirenlerin bulunmasını istedi.

Veteriner Eroğlu da kliniğe geldiğinde kedinin arka 2 ayağının kötü şekilde yanmış durumda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Doku birinde tamamen ölmüş, ayağını kullanamayacak durumda ve kurtlanmıştı. O sebeple tek bacağını kesmek zorunda kaldık. Diğer arka ayağında da doku ölümleri var fakat pansumanla uzun sürede düzelebilir. Ön ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar mevcut. Yanık olduğunu bıyıklarının durumundan, kulak uçlarından ve çizgi gibi vücudunda devam eden yanmış doku kayıpları yaralardan anlıyoruz. Bir insan tarafından yapılmamış olmasını umut etmek istiyoruz ama durumu da oldukça kötü. Trafo gibi bir yere girmiş olsa vücudunda lokal çizgi şeklinde bir yanık oluşmazdı, muhtemelen püskürtme şeklinde bir yanıcı materyalle yakılmış gibi görünüyor."

İlk müdahalenin yaklaşık 2,5 saat sürdüğünü anlatan Coştur, "Yanıkların dışında apseler de vardı vücudunda, yanmamış tek bir bölgesi kalmamış görünüyor. Klinikte yaklaşık 1-1,5 ay sürer tedavisi." ifadelerini kullandı.

Kedinin kliniğe götürülmesini sağlayan Abdurrahman Subaşı ise kötü durumdaki kediyi KOHAYDER'in yönlendirmesiyle veteriner kliniğine getirdiklerini söyleyerek, "Arkadaşımızın dediğine göre yüzü yanmış olan bir kedi daha var. Onu bir türlü bulamıyoruz, insanlardan korktuğu için kaçmış. Görenlerden haber vermesini istiyoruz. Bulursak onu da hemen veterinere götüreceğiz. Bunu kim yaptıysa bulunup, gerekli cezanın verilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

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