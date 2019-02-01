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Kocaeli'de 'sokak satıcılarına' operasyon: 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 19:51 | Son Güncelleme

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri uyuşturucu madde operasyonunda, 3’ü sokak satıcısı, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Kocaeli'de 'sokak satıcılarına' operasyon: 3 tutuklama

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri uyuşturucu madde operasyonunda, 3’ü sokak satıcısı, 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, 135 uyuşturucu hap ve 31.20 gram esrar ele geçirildi.
Kocaeli Narkotik Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda O.Ö., M.E., R.B., M.M., H.A., HŞ., Ö.T.K. ve C.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında ise 135 uyuşturucu hap ve 31.20 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 150 TL para ele geçirildi. O.Ö., M.E. ve R.B. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak suçundan' tutuklanırken, diğer şüpheliler ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Uyuşturucu maddenin temin edildiği belirlenen Ö.E.'nin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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